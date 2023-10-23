https://news.day.az/society/1608782.html В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии - ФОТО
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии - ФОТО
В Лачине проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии.
Как сообщает в понедельник Day.Az, очередной визит на освобожденные от оккупации территории рабочих групп, действующих при Межведомственном центре координационного штаба, был организован в Лачин.
Цель визита - проведение очередного заседания рабочей группы по вопросам экологии. Заседание проходит под руководством заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугара Керимова (руководитель рабочей группы по вопросам экологии).
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