Сколько людей было задержано в ходе операций против незаконного оборота наркотиков

В ходе проведенных за последние два месяца операций против незаконного оборота наркотиков задержан 81 человек.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Сообщается, что в сентябре-октябре сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Сабунчинского района Баку и территориальных органов полиции был задержан 81 человек, причастный к незаконному обороту наркотиков.

В отношении этих лиц в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела.

Отметим, что с начала текущего года в ходе операций против незаконного оборота наркотиков были изъяты 15 килограммов героина, 30 килограммов марихуаны, 5 килограммов других видов наркотических средств и психотропных веществ.