По маршруту Баку-Габала-Баку пустят дополнительные поезда

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни с учетом растущего пассажиропотока назначит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на АЖД, 8, 9, 10, 11, 12 ноября поезд по маршруту Баку-Габала-Баку будет отправляться ежедневно в 07:30 из Баку в Габалу и в 19:00 обратно.

Также было отмечено, что рейс по маршруту Баку-Габала-Баку на 4 ноября, которое является рабочим днем, отменяется, и назначается рейс на 5 ноября.