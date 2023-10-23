Тяжелое ДТП в Азербайджане

В азербайджанском городе Гянджа произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, в районе Хан Багы города рейсовый пассажирский автобус №1 упал в овраг на обочине дороги и перевернулся. По предварительной информации есть пострадавшие.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в азербайджанском городе Гянджа пострадали 8 человек.

Сообщается, что на территории, где перевернулся автобус, некоторое время назад было начато строительство жилого дома, но работы были приостановлены.