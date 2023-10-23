https://news.day.az/society/1608832.html Возобновит ли работу пединститут в Ханкенди? - Официальный ответ
Возобновит ли работу пединститут в Ханкенди? - Официальный ответ
Возвращение Ханкенди под контроль Азербайджана актуализировало также вопрос возобновления деятельности Ханкендинского государственного педагогического института. В период оккупации армяне изменили его название.
Будет ли возобновлена деятельность Ханкендинского государственного педагогического института?
В ответ на запрос Trend в связи с этим в министерстве науки и образования Азербайджана в понедельник сказали, что в настоящее время данный вопрос находится на этапе обсуждения, передает Day.Az.
"Общественность будет проинформирована о результатах обсуждений", - сказали в министерстве.
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