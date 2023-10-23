https://news.day.az/society/1608851.html Обновленная статистика заражений коронавирусом - ФОТО
Обновленная статистика заражений коронавирусом - ФОТО
За прошедшую неделю (16.10.2023-22.10.2023) в Азербайджане выявлено 156 случаев заражения коронавирусом, вылечились 234 человека.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, от коронавируса умерли 6 человек.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 833 955 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 823 439 человек вылечились, 10 353 скончались, число активных больных - 163.
За прошедшую неделю проведено 3 415 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 699 775 тестов.
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