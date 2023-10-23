Сколько людей вакцинировались от коронавируса?

16-22 октября в Азербайджане не была проведена вакцинация от коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 969 897, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 413 570, вторую дозу получили 4 884 373, бустерную дозу - 3 405 524 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 430 человек.