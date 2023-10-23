Присвоено название новому населенному пункту в Абшеронском районе

23 октября состоялось заседание Топонимической комиссии при Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана. Председатель комиссии, депутат Иса Габиббейли сообщил, что в повестку дня включен вопрос о присвоении названия новому населенному пункту на административной территории Абшеронского района.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Милли Меджлисе, председатель комиссии отметил, что поступило обращение граждан касательно присвоения названия новопостроенному населенному пункту на административной территории Абшеронского района. По его словам, в обращении предлагается присвоить этому населенному пункту название "Шафаг".

В обсуждении вопроса приняли участие и выступили: заместитель председателя комиссии Севиндж Фаталиева, члены комиссии - председатель парламентского комитета Муса Гулиев, депутат Сабир Рустамханлы, советник Национальной академии наук Азербайджана Мохсун Нагисойлу, главный научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА Акиф Иманлы, ведущий научный сотрудник Института языкознания имени Насими НАНА Эльшад Абышев, председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, заведующий отделом государственного строительства, административного и военного законодательства аппарата парламента Гаджи Миргашим Сеид.

На заседании было принято решение назвать новый населенный пункт на административной территории Абшеронского района "Шафаг".

В мероприятии также приняли участие ученый секретарь Президиума НАНА Джошгун Мамедов, сотрудники соответствующих отделов аппарата парламента.