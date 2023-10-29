Горы, покрытые туманом

Ведущая в Шушу Дорога Победы во все времена года поражает своими невероятными пейзажами. А в осеннюю пору, оказавшись на этой дороге, становишься свидетелем завораживающей красоты, залитой "золотым" цветом. Двигаясь по дороге из Ходжавенда в Шушу, нельзя не восхититься палитрой оттенков, созданных самой природой, покрытыми туманом древними горами, пестрящими цветами шиповника, ежевики, боярышника, различных осенних цветов.

Day.Az представляет фотографии, снятые региональным корреспондентом АЗЕРТАДЖ Таиром Агамамедовым с Дороги Победы.