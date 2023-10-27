Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 28 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 21-26° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм. рт. ст., относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 14-19° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла.