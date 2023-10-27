Утвержден порядок выдачи сертификата о безопасности продуктов питания и кормов

В Азербайджане утверждены порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, страны-импортеры могут запрашивать у Агентства пищевой безопасности Азербайджана сертификат о безопасности импортируемого товара. Процедуры сертификации проводятся через автоматизированную информационную систему Агентства.

В целях определения показателей безопасности и качества при выдаче сертификатов на экспортируемую продукцию специалистами агентства проводится их исследование в аккредитованных лабораториях с отбором проб из партии экспортируемой продукции в порядке и количествах, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами в области безопасности пищевых продуктов. Расходы, связанные с исследованием образцов лабораторией, возмещаются за счет средств заявителя.

Исследование продукции лабораториями проводится в течение семи рабочих дней, и результат представляется в агентство. По обоснованному заявлению лабораторий этот срок может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.