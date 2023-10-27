https://news.day.az/society/1610147.html Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера
Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера
Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно подписанным соответствующим приказам, полковник Заур Набиев назначен комендантом Ходжалы, а полковник Эльчин Гасымов - комендантом Тертера.
Они являются начальниками районных отделов полиции соответственно.
Отметим, что назначены коменданты по городам, районам, поселкам, которые вернулись под контроль Азербайджана после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе. Комендантом города Ханкенди является генерал-майор полиции Сардар Сафаров.
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