Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно подписанным соответствующим приказам, полковник Заур Набиев назначен комендантом Ходжалы, а полковник Эльчин Гасымов - комендантом Тертера.

Они являются начальниками районных отделов полиции соответственно.

Отметим, что назначены коменданты по городам, районам, поселкам, которые вернулись под контроль Азербайджана после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе. Комендантом города Ханкенди является генерал-майор полиции Сардар Сафаров.