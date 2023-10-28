В Агалы возвращаются еще 127 бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 28 октября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. На этом этапе в село Агалы возвращаются еще 25 семей - 127 человек.

В результате Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.

Жители села Агалы, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 175 семей, или 871 человека в селе Агалы.