Стрельба в Сумгаите

В Сумгайыте произошла стрельба в частном доме.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне.

Во время вооруженного нападения погибли 2 члена семьи, есть раненые.

На место привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.