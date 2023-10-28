https://news.day.az/society/1610192.html Стрельба в Сумгаите - есть погибшие
Стрельба в Сумгаите - есть погибшие
В Сумгайыте произошла стрельба в частном доме.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне.
Во время вооруженного нападения погибли 2 члена семьи, есть раненые.
На место привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.
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