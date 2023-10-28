В Казахстане обсудили вопросы общего тюркского алфавита

В Алматы состоялась международная конференция "Интеграционная роль общего тюркского алфавита: научные и социальные аспекты", организованная Международной тюркской академией совместно с Турецким лингвистическим обществом при Высшем совете по культуре, языку и истории имени Ататюрка и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби при поддержке Секретариата Организации тюркских государств.

Как сообщили Day.Az в академии, в конференции приняли участие известные ученые-лингвисты и эксперты ведущих научных организаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также государственные и общественные деятели, депутаты Парламента РК, представители дипломатических миссий.

В рамках конференции были обсуждены вопросы по разработке общего стандарта тюркского алфавита и его интегрирующая роль, проанализирована государственная языковая политика стран-участниц, а также определены возможные меры и шаги по достижению единства в алфавите.

Перед началом конференции гости посетили Музей аль-Фараби, читальный зал Библиотеки, конференц-зал Казахского национального университета как Глобального хаба ООН, экспозицию "Семь граней Великой степи", выставку научных достижений.

Президент Международной тюркской академии Шаин Мустафаев проинформировал участников конференции о работе, проделанной возглавляемой им организацией в направлении координирования усилий академических сообществ тюркских стран по формированию общего алфавита и терминологии, которые отмечены в документе "Видение тюркского мира - 2040", принятом на VIII Саммите глав государств ОТГ в 2021 году.

Глава академии довел до внимания, что опыт, полученный в результате проведенных на сегодняшний день исследований, показывает, что лингвистическая основа очень важна в процессе создания общего стандарта алфавита, тем не менее необходимо также учитывать социокультурные факторы. В этой связи он отметил, что академическим кругам тюркских государств следует уделять внимание социокультурной значимости общего алфавита и этот вопрос должен решаться в междисциплинарном формате.

Председатель правления - ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев в своем выступлении отметил, что изучение истории и развития тюркских алфавитов в области социально-гуманитарных наук является ключевым вопросом в сохранении культурного наследия.

В свою очередь Малик Отарбаев зачитал поздравительное письмо от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, советник Президента отметил, что 3 ноября в Астане состоится очередной саммит глав государств ОТГ и подчеркнул, что принятый по инициативе братских стран документ "Видение тюркского мира - 2040" будет способствовать укреплению сотрудничества между тюркскими государствами.

Ученые, принявшие участие в конференции, подтвердили свою решимость поддерживать Задачи и принципы работы комиссии по общему алфавиту тюркского мира, а также Итоговую декларацию первого заседания комиссии, которые были приняты в Астане 29 мая этого года.

В завершение мероприятия после обсуждения всех вопросов участники конференции приняли итоговую декларацию.