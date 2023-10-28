Снимки убитых и раненых лиц в результате вооруженного нападения в Сумгайыте

Как сообщалось ранее, в Сумгайыте произошло вооруженное нападение на жилой дом. В результате 2 человека были убиты, а 4 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает в субботу Day.Az, во время вооруженного нападения на частный жилой дом в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне города Сумгайыт, были убиты Фараджов Дагбейи и его дочь Каракаш Сузана. Помимо этого, Сарыев Мехман, Фараджова Тарлан, Сарыев Этибар и Каракаш Саркан (гражданин Турции) были ранены.

Двое других членов семьи, находившихся в доме - девочки Ягмур и Джансу не пострадали во время нападения.

По данным Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи, в клинику поступили 4 пострадавших: Сарыев Мехман Махмуд оглу (1958 года рождения), Сарыев Этибар Махмуд оглу (1990 года рождения), Фараджова Тарлан Гулу гызы (1960 года рождения) и гражданин Турции Саркан Каракаш. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние остается тяжелым.

По данному факту проводится расследование.

Представляем читателям снимки убитых и раненых лиц в результате данного вооруженного инцидента.