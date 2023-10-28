https://news.day.az/society/1610271.html Ужасное преступление в Мингячевире
Ужасное преступление в Мингячевире
27 октября в Мингячевире произошла поножовщина.
Как передает Day.Az, 70-летний житель Имишлинского района Али Аббасалиев нанес ножевое ранение в область шеи Назиму Рагимову (1957 г.р.) в ходе возникшего между ними конфликта.
Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, подозреваемый в нанесении телесных повреждений А.Аббасалиев задержан.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре