Ужасное преступление в Мингячевире

27 октября в Мингячевире произошла поножовщина.

Как передает Day.Az, 70-летний житель Имишлинского района Али Аббасалиев нанес ножевое ранение в область шеи Назиму Рагимову (1957 г.р.) в ходе возникшего между ними конфликта.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, подозреваемый в нанесении телесных повреждений А.Аббасалиев задержан.

По данному факту ведется расследование.