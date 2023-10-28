Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать лунное затмение

28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинского государственного университета (БГУ), это будет частичное лунное затмение.

Полутеневое затмение начнется в 22:01:44 по бакинскому времени, а частичное - в 23:35:18. Максимум видимости затмения придется на 00:14:00 29 октября. Частичное затмение завершится в 00:52:37, а полутеневое - в 02:26:19.

Отметим, что лунное затмение можно будет наблюдать и в Азербайджане.