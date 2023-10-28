Стала известна причина снижения цен на хлеб в Азербайджане

Как сообщалось ранее, с 26 октября цена 650-граммового круглого (заводского) хлеба в ряде торговых сетей снизилась с 60 гяпик до 55 гяпик.

Снижение стоимости наблюдается в Bravo, Bazarstore, Al, Araz, OBA, Neptun, Rahat, Sarı, Alvadi, Grandmart, Bolmart, Megastore, Bizim market, Baqqal, сообщили в субботу Trend в Кабинете министров Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что это уже третье снижение цен на хлеб в текущем году. Так, в марте текущего года цена на хлеб снизилась с 70 гяпик до 65 гяпик, а в июне - с 65 гяпик до 60 гяпик. Цена круглого (заводского) хлеба весом 650 граммов за год снизилась на 21,4 процента.

Но в чем причина снижения цен на хлеб?

За последние несколько месяцев цены на продовольственную пшеницу снизились на мировых рынках, особенно в России и Казахстане, которые являются основными рынками импорта для Азербайджана. В октябре текущего года среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы составила 230,9 доллара США, что примерно на 28 процентов ниже, чем в октябре 2022 года (320,4 доллара США). Согласно международным прогнозам, производство пшеницы в этом году увеличится.

Причиной снижения цен на хлеб можно также назвать снижение оптовых цен на муку. Согласно информации от 26 октября 2023 года на официальном сайте Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, проводящей мониторинг в рамках реализуемых в республике антиинфляционных мер, оптовая цена 50-килограммового мешка муки колеблется от 26,40 до 28,50 маната. Отметим, что в октябре 2022 года оптовая цена на муку составляла от 40 до 40,15 маната.

Было отмечено, что цена на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируется не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики и на основе цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке (включая основные рынки импорта). В соответствии с принципом спроса-предложения снижение оптовой цены на муку на внутреннем рынке напрямую отразилось на цене хлеба.