Создается рабочая группа в связи с несовершеннолетними гражданами Азербайджана, находящимися в трудной жизненной ситуации за рубежом

Кабинет министров Азербайджана создаст рабочую группу для координации мер по репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Правилах репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудной жизненной ситуации за рубежом", указ в связи с которыми подписал сегодня Президент Ильхам Алиев.