https://news.day.az/society/1610349.html Создается рабочая группа в связи с несовершеннолетними гражданами Азербайджана, находящимися в трудной жизненной ситуации за рубежом
Создается рабочая группа в связи с несовершеннолетними гражданами Азербайджана, находящимися в трудной жизненной ситуации за рубежом
Кабинет министров Азербайджана создаст рабочую группу для координации мер по репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.
Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Правилах репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудной жизненной ситуации за рубежом", указ в связи с которыми подписал сегодня Президент Ильхам Алиев.
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