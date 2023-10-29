Тяжелое ДТП в Кюрдямире - есть погибшие
В Кюрдамирском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 28 октября около 22 часов на 33-м километре дороги Ахсу-Кюрдамир-Имишли, у села Атакишили Кюрдамирского района автомобиль марки "Мерседес", управляемый Амраховым Фаризом Валех оглу, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Керимов Санан Вугар оглу.
В результате происшествия погибли водитель "Мерседеса" Ф.Амрахов и пассажиры автомобиля марки "ВАЗ-2106" Исмаил Гамлет Габиб оглу и Джабраилов Замиг Вагиф оглу.
Водитель "ВАЗ-2106" С.Керимов, а также пассажир автомобиля марки "Мерседес" Амрахов Ариз Фариз оглу получили травмы различной степени тяжести.
По данному факту проводится расследование.
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