В Астаре произошло убийство

29 октября в Астаринскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Бурхана Вахабова, 1983 года рождения.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре района, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Парвиз Ахмедов, 2005 года рождения, умышленно убил Бурхана Вахабова, произведя одиночный выстрел из огнестрельного оружия во время спора между ними в селе Пеликяш.

По данному факту в прокуратуре Астаринского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, а Парвиз Ахмедов арестован в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.