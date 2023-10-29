https://news.day.az/society/1610456.html Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
В рамках визита гости вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетили могилу турецкого солдата, расположенную в селе Игрыг Губинского района, Губинский мемориальный комплекс геноцида, а также Парк азербайджано-турецкой дружбы.
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
Азербайджан посетила делегация во главе с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.
Целью визита является продолжение переговоров по созданию Азербайджано-турецкого университета.
В рамках визита гости вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетили могилу турецкого солдата, расположенную в селе Игрыг Губинского района, Губинский мемориальный комплекс геноцида, а также Парк азербайджано-турецкой дружбы.
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