Мертвых тюленей и рыб обнаружили на берегу Каспия

По информации сотрудников Института гидробиологии и экологии Алматы, на Каспийском море на побережье полуострова Тупкараган зарегистрирован выброс тушек тюленей.

Как сообщила научный сотрудник института Жазира Сыдыкова, специализирующаяся на гистологических исследованиях мертвых каспийских тюленей, для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция. Еще до прибытия ученых 51 тушку отвезли на полигон рядом с поселком Баутино. Там же на полуострове были найдены 75 рыб осетровых видов на стадии сильного разложения, передает Day.Az со ссылкой на inform.kz.

По мнению ученых, выброс мертвых тюленей и рыб скорее всего произошел во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября. По прибытии на место сотрудники института взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей.

Отмечается, что на участке Каражамбас (полуостров Бозащы) рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила еще 48 тушек тюленей, фрагменты для анализов тоже взяты для изучения институтом.

"Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения. Следов объячевания и механических повреждений на телах не обнаружено. Причину гибели пока установить не удалось", - прокомментировала Ж.Сыдыкова.