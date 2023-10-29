https://news.day.az/society/1610478.html Семьи шехидов в Турции - ФОТО
Семьи шехидов в Турции - ФОТО
Министерством обороны совместно с Общественным союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организован визит группы семей шехидов в Турецкую Республику, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В рамках визита семьи шехидов встретились с семьями погибших военнослужащих братской страны и чиновниками города Кайсери.
Кроме того, члены семей шехидов посетили достопримечательности города Кайсери, исторические памятники, парк Ходжалы, мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида и могилы военнослужащих братской страны, ставших шехидами.
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