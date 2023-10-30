Задержан совершивший вооруженное нападение на жилой дом в Сумгаите

В связи с инцидентом, произошедшим в поселке Джорат города Сумгайыт задержан житель поселка.

Как передает Day.Az, житель поселка Джорат Мушвиг Тагиев, 1987 года рождения, подозреваемый в совершении инцидента, был задержан сотрудниками полиции.

Родственники семьи рассказали, что один из родственников, Анар Фараджов, проживающий в Швейцарии, отправил крупную сумму денег.

По словам семьи, после инцидента денег в доме не было обнаружено.

Предполагается, что инцидент был совершен в корыстных целях.

Напомним, что 28 октября около 05:50 в прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о том, что 2 человека погибли и 2 получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия в одном из частных жилых домов, в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне Сумгайыта.

Во время вооруженного нападения на частный жилой дом были убиты Фараджов Дагбейи и его дочь Каракаш Сузана. Помимо этого, Сарыев Мехман, Фараджова Тарлан, Сарыев Этибар и Каракаш Саркан (гражданин Турции) были ранены.