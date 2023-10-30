Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

8. Проспект Бабека, в сторону центра;

9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

13. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в сторону поселка Бинагади;

14. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кероглу".