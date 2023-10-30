Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом МВД представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
4. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
8. Проспект Бабека, в сторону центра;
9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
13. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в сторону поселка Бинагади;
14. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кероглу".
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