Подробности о состоянии здоровья пострадавших в вооруженном нападении в Сумгайыте

Мехман Сарыев (1958 года рождения), продолжающий лечение в больнице скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра, переведен из отделения реанимации в отделение хирургии.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Сумгайытского медицинского центра.

Сообщается, что его состояние стабильно.

Было отмечено, что Тарлан Фараджова (1960 года рождения) продолжает лечение в отделении интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Этибар Сарыев (1990 года рождения) находится на лечении в отделении травматологии. Его состояние - удовлетворительное.

Отметим, что в ходе вооруженного нападения на частный жилой дом в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне города Сумгайыт, погибли 2 человека - Сусана Каракаш и Дагбейи Фараджов. Еще 4 человека получили ранения. Так, во время инцидента пострадали Тарлан Фараджова, Серкан Каракаш, а также прибывшие позже на место происшествия соседи - Этибар Сарыев и Мехман Сарыев.