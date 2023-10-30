МВД призывает граждан сдать незаконное огнестрельное оружие

Министерство внутренних дел Азербайджана призвало граждан сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az, cоответствующей публикацией на своей странице в Facebook поделился начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

"В случае, если незаконное огнестрельное оружие будет передано МВД добровольно, уголовная ответственность не возникнет. Напротив, МВД даже выразит этому человеку благодарность", - сказал Э.Гаджиев.