https://news.day.az/society/1610551.html МВД призывает граждан сдать незаконное огнестрельное оружие
МВД призывает граждан сдать незаконное огнестрельное оружие
Министерство внутренних дел Азербайджана призвало граждан сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие.
Как передает Day.Az, cоответствующей публикацией на своей странице в Facebook поделился начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
"В случае, если незаконное огнестрельное оружие будет передано МВД добровольно, уголовная ответственность не возникнет. Напротив, МВД даже выразит этому человеку благодарность", - сказал Э.Гаджиев.
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