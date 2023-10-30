https://news.day.az/society/1610616.html Заработные платы увеличатся - ПОДРОБНОСТИ
Заработные платы увеличатся - ПОДРОБНОСТИ
Прогнозируется, что в следующем году показатель среднемесячной заработной платы в Азербайджане составит 980 манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2024 год".
Отметим, что в текущем году среднемесячная зарплата в Азербайджане ожидается на уровне 930 манатов.
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