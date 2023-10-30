Заработные платы увеличатся

Прогнозируется, что в следующем году показатель среднемесячной заработной платы в Азербайджане составит 980 манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2024 год".

Отметим, что в текущем году среднемесячная зарплата в Азербайджане ожидается на уровне 930 манатов.