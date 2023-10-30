https://news.day.az/society/1610617.html В Азербайджане ожидается увеличение адресной социальной помощи
В Азербайджане ожидается увеличение адресной социальной помощи
В Азербайджане ожидается увеличение адресной социальной помощи.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в следующем году в Азербайджане минимум и предел критерия потребности ожидается на уровне 270 манатов.
Таким образом, критерий потребности повышается с 246 до 270 манатов.
Поскольку критерий потребности возрастает, ожидается увеличение адресной социальной помощи.
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