В Азербайджане ожидается увеличение адресной социальной помощи

В Азербайджане ожидается увеличение адресной социальной помощи.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в следующем году в Азербайджане минимум и предел критерия потребности ожидается на уровне 270 манатов.

Таким образом, критерий потребности повышается с 246 до 270 манатов.

Поскольку критерий потребности возрастает, ожидается увеличение адресной социальной помощи.