Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 31 октября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 20-25° тепла.
Атмосферное давление опустится с 772 мм рт.ст. до 769 мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях возможен кратковременный дождь с грозами. Ночью и утром в некоторых районах туман. Восточный ветер в ряде восточных районов временами усилится.
Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
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