Баку готовится к заседаниям Генассамблеи Международной автомобильной федерации и церемонии награждения

Баку готовится к заседаниям Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA), которые впервые пройдут 5-8 декабря в столице Азербайджана, а также к церемонии награждения FIA Prize-Giving Ceremony - одному из самых ожидаемых событий в сфере автомобильного спорта.

Как сообщает в понедельник Day.Az, наряду с Генеральной ассамблеей FIA, в Баку пройдут заседания Генеральных ассамблей Фонда FIA и Международного туристического альянса (Alliance Internationale de Tourisme, AIT), представляющего интересы автомобильных клубов.

8 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится заключительное заседание Генеральной ассамблеи FIA, а в Бакинском Конгресс-центре - церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony).

Решение о проведении в Баку столь престижного мероприятия было принято в декабре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи FIA в итальянском городе Болонья. За право принять у себя это международное мероприятие в области автомобильного спорта боролись несколько стран, в том числе Азербайджан. В результате голосования из числа стран-заявителей была утверждена кандидатура Азербайджана.

Заседания Генеральных ассамблей FIA и церемония награждения в Баку соберут представителей автомобильных организаций и выдающихся деятелей автомобильного спорта со всего мира.

Генеральная ассамблея FIA, созываемая ежегодно или во внеочередном порядке, является высшим руководящим органом FIA и состоит из федераций автоспорта (клубов), представляющих организации-члены Международной автомобильной федерации, и клубов, действующих в области мобильности. Целью этого мероприятия, которое ежегодно проводится в разных странах, является обсуждение различных тем в автомобильном спорте и промышленности.

FIA Prize-Giving Ceremony считается одним из престижных мероприятий в автомобильном спорте. Церемония, проводящаяся с 2011 года, проводится по итогам Генеральной ассамблеи FIA, и на ней вручаются награды в различных номинациях в сфере автомобильного спорта.

Церемонии награждения FIA до сих пор проходили в Монако, Нью-Дели, Стамбуле, Париже, Дохе, Вене, Санкт-Петербурге, Женеве и Болонье. Церемония вручения призов в Баку так же сулит незабываемые моменты.