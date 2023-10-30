Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

28 октября в 21:43 в результате бдительности пограничного наряда пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск Государственной пограничной службы , расположенной вблизи села Сым Астаринского района, была предотвращена контрабанда большого количества наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС, в результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 52 килограмма наркотических средств общим весом 875 граммов и 9980 таблеток с психотропным содержанием метадон м-40.