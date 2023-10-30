В "Азерсу" рассказали о снабжении питьевой водой население на освобожденных территориях

В настоящее время создаются внешние системы водоснабжения города Физули.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Он отметил, что нет никаких проблем со снабжением питьевой водой населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"В настоящее время строятся внешние системы водоснабжения города Физули. Здесь реализуется проект прокладки магистрального трубопровода от водного источника до города", - сказал Джабраиллы.

Отметим, что на сегодня в родные края вернулись более 3 тысяч бывших вынужденных переселенцев.