Еще 20 семей в Лачине получили ключи от своих домов

30 октября очередная группа жителей, выехавших из жилого комплекса "Гобу парк 3" в Гарадагском районе города Баку, достигла города Лачин.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, состоялась церемония вручения ключей семьям, вернувшимся в Лачин. В церемонии приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, который входит в состав Восточно-Зангезурского экономического района и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся в город Лачин семьи поселятся в своих восстановленных после оккупации домах и в домах, построенных для них по указанию главы государства.

На этом этапе в город Лачин переселены еще 20 семей - 70 человек. Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 315 семей (1205 человек).