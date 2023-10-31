В Дашкесане предотвращен пожар на АЗС - ВИДЕО
В городе Дашкесан предотвращено возможное возгорание и взрыв на автозаправочной станции (АЗС).
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на горячую линию 112 ведомства поступила информация о возгорании на АЗС.
По вызову были незамедлительно задействованы силы Дашкесанской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате короткого замыкания в генераторе на территории АЗС произошло задымление.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных в короткие сроки удалось предотвратить задымление и не допустить возникновения серьезных осложнений, АЗС была защищена от возможной взрывопожарной опасности.
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