Прокуратура об убийстве гражданина Пакистана в Абшеронском районе

В Абшеронском районе задержан подозреваемый в умышленном убийстве 1 человека и покушении на убийство другого.

Как сообщили во вторник Day.Az в прокуратуре Абшеронского района, 30 октября около 21:30 к ним поступила информация о смерти 1 человека и ранении другого в результате нанесения им колото-резаных ран.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Исламской Республики Пакистан Асад Схаббир Ахмад в ходе ссоры, возникшей на почве личных отношений в одной из квартир, расположенных на территории села Масазыр Абшеронского района, нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам, один из которых скончался.

По данному факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Асад Схаббир Ахмад задержан по подозрению в совершении преступления.

Предварительное расследование продолжается.