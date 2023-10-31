Детали оплаты и цен на платной дороге Баку-Губа - госграница с РФ

Названы пункты оплаты и таблица цен на платной дороге Баку-Губа - госграница с РФ.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики "О мерах, связанных со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией", участок протяженностью 129 километров новой 150-километровой автомобильной дороги, берущей начало от поселка Г.З.Тагиева, определен как платная дорога.

Как сообщает во вторник Day.Az, начальная и конечная точки платного участка указанной автомагистрали следующие:

- Отправная точка - пункт оплаты "Ени Яшма", нулевой км (52-й км существующей трассы);

- Конечная точка - пункт оплаты "Ени Су", 129-й км (22-й км дороги Гусар-Худат).

Пересечения и стыки платной автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами:

- Пункт оплаты Гилязи, 23-й км (75-й км существующей автомагистрали);

- Сиязаньский пункт оплаты, 53-й км (105-й км существующей трассы);

- Пункт оплаты Гяндоб, 85-й км (1-й км дороги Р1 Гяндоб-Хачмаз-Ялама) ;

- Пункт оплаты Хачмаз, 107-й км (19-й км трассы Р4 Губа-Хачмаз).

Отметим, что водители, использующие платную дорогу, должны платить только в соответствии с пройденным расстоянием (км), начиная с пунктов оплаты, на которые они въезжают.

Таблица цен в зависимости от типа транспортного средства и использования платной дороги в соответствии с различными пунктами доступна по ссылке.