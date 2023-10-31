Хорошая новость для желающих посетить Габалу

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку для удовлетворения растущего пассажиропотока в праздничные дни.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

Так, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября поезд по маршруту Баку-Габала-Баку будет отправляться ежедневно в 07:30 из Баку в Габалу и в 19:00 в обратном направлении.

Рейс на 4 ноября, которое в соответствии с постановлением Кабинета министров, принятым в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, является рабочим днем, был перенесен на 5 ноября.

Отметим, что стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Габала-Баку в классе стандарт составляет 14 AZN.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az) или онлайн через приложение "ADY Mobile".