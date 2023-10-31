TƏBİB ведет работу по организации медуслуг в Карабахе и Восточном Зангезуре

Наряду с другими сферами жизнедеятельности, в Карабахе и Восточном Зангезуре активно ведется работа в сфере организации медицинских услуг. TƏBİB совместно с другими учреждениями здравоохранения предоставляет медицинские услуги в этих регионах.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала журналистам руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу TƏBIB Замира Адилова.

Она отметила, что в настоящее время лицам, проживающим в Карабахе, в том числе осуществляющим строительные работы, предоставляются медицинские услуги.

"Интенсивно продолжается проведение медицинских осмотров населения, переселившегося на освобожденные территории. Эти обследования направлены на раннее выявление заболеваний и оказание необходимой помощи при уже существующих заболеваниях. До сегодняшнего дня были организованны медицинские осмотры жителей Агалы, Лачина, Физули, и в планах проведение подобных обследований на постоянной основе. В Шуше функционирует больница модульного типа. В Лачине, Гадруте и Агалы действуют семейные центры здоровья", - сказала Адилова.