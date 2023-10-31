Wild Animal Initiative приветствует желание Азербайджана помочь пострадавшим от мин животным

Организация Wild Animal Initiative ("Инициатива диких животных") отреагировала на обращение Общественного объединения "Центр биологического разнообразия" (ЦБР) Азербайджана в связи с подрывами на минах животных на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, директор по связям с общественностью организации Wild Animal Initiative Кэт Керр заявила в ответном письме в ЦБР, что намерение помочь животным, пострадавшим от мин, заслуживает похвалы.

"Это представляется важным вопросом, который должен быть решен", - добавила К.Керр.

Отметим, что Общественное объединение "Центр биологического разнообразия" обратилось в мировые организации по защите животных в связи с подрывами на минах животных на освобожденных территориях Азербайджана.