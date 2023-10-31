В Восточном Зангезуре построят три временных городка

В Восточно-Зангезурском экономическом районе будут построены три временных городка для служебного пользования.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается на сайте etender.gov.az.

Согласно информации, городки будут расположены на территории Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов. На эти цели выделено около 4 миллионов манатов.