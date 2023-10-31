https://news.day.az/society/1611012.html Хорошая новость для учителей - ФОТО
Хорошая новость для учителей - ФОТО
По результатам сертификационных экзаменов, проведенных за последние 2 года, среднемесячная заработная плата педагогов в IV квартале 2023 года достигнет 830 манатов.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что лица, набравшие на экзамене от 30 до 50 баллов и выше, будут зарабатывать еще больше.
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