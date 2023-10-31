Хорошая новость для учителей

По результатам сертификационных экзаменов, проведенных за последние 2 года, среднемесячная заработная плата педагогов в IV квартале 2023 года достигнет 830 манатов.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что лица, набравшие на экзамене от 30 до 50 баллов и выше, будут зарабатывать еще больше.