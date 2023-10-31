Автопарк дорожной полиции Азербайджана пополнился новыми автомобилями

В социальных сетях появились фотографии новых автомобилей, принадлежащих Главному управлению государственной дорожной полиции. Это автомобили VOLVO модели S90.

В ответ на запрос Day.Az во вторник в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана сообщили, что наряду с другим автомобилями, находящимися в пользовании государственной дорожной полиции, в настоящее время также используются автомобили VOLVO модели S90.

Напомним, что автопроизводитель VOLVO считается лидером в области автомобильной безопасности.