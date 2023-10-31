https://news.day.az/society/1611030.html Житель Баку сдал в полицию обнаруженные им оружие и боеприпасы - ФОТО
Житель Баку сдал в полицию обнаруженные им оружие и боеприпасы - ФОТО
Продолжаются профилактические мероприятия среди населения по добровольной сдаче имеющихся у граждан Азербайджана оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, один из жителей Баку обратился в 37-й отдел Хатаинского РУП и сообщил, что хочет добровольно сдать полиции найденное им оружие.
Приехав по указанному гражданином адресу, полицейские обнаружили 1 пистолет Макарова (ПМ), 3 магазина, 108 патронов разного калибра, 2 ручные гранаты и 5 запалов для ручных гранат.
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