Житель Баку сдал в полицию обнаруженные им оружие и боеприпасы

Продолжаются профилактические мероприятия среди населения по добровольной сдаче имеющихся у граждан Азербайджана оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, один из жителей Баку обратился в 37-й отдел Хатаинского РУП и сообщил, что хочет добровольно сдать полиции найденное им оружие.

Приехав по указанному гражданином адресу, полицейские обнаружили 1 пистолет Макарова (ПМ), 3 магазина, 108 патронов разного калибра, 2 ручные гранаты и 5 запалов для ручных гранат.