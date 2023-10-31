Сколько дней еще сохранится пыльная погода?

Наблюдаемая в воздухе пыль носит трансграничный характер в связи с синоптической ситуацией и, как ожидается, сохранится в течение следующих 2 дней.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно: "Причина, по которой содержание окиси углерода и оксида азота-4 превышает норму, связана с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором".