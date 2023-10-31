Арестовано должностное лицо за взяточничество

Арестовано должностное лицо, обвиняемое в получении взятки.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о получении начальником Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Амилем Абдуллаевым взятки от гражданина, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело. Следствием установлены серьезные основания для подозрения в получении в качестве взятки от гражданина денежных средств на общую сумму 14 тысяч 900 манатов в обмен на использование для различных целей земельного участка лесного назначения, находящегося на балансе возглавляемой Амилем Абдуллаевым структуры.

В ходе обыска, проведенного в служебном помещении этого должностного лица, был обнаружен и изъят ряд доказательств по данному делу. На основании собранных по делу доказательств Амилю Абдуллаеву было предъявлено обвинение по статье 311.3.3 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере), решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается.