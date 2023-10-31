Сообщество «İZ Community» проведет седьмой фестиваль в поддержку женского предпринимательства в Азербайджане

За 3 года своей деятельности Женское сообщество "İZ Community" провело 6 фестивалей.

12 ноября 2023 года с 12:00 до 19:00 состоится уже седьмой большой фестиваль в поддержку женского предпринимательства в Азербайджане. Предстоящее мероприятие "Zəfərin İZi", которое пройдёт в Marriott Boulevard Hotele, приурочено к исторической Победе Азербайджана, передает Day.Az.

Основатель и руководитель Женского сообщества "İZ Community" - Рена ханум Наджафзаде Сададдинова. В программе: - Ярмарка 100 женщин-предпринимателей, представляющих различные сегменты: ручные изделия, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры;

- Выставка художниц "İZ Community";

- Музыкально-танцевальная программа;

- Фудкорт;

- Открытые тренинги и мастер-классы;

- Участие интересных гостей (представители СМИ, блогеры, инфлюенсеры, известные личности).

Вход свободный.

Напомним, за 3 года своей деятельности Женское сообщество "İZ Community" провело 6 фестивалей.