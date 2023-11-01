https://news.day.az/society/1611107.html В некоторые районы началась подача отопления
В некоторые районы началась подача отопления
С сегодняшнего дня в нескольких районах Азербайджана началась подача отопления.
Об этом в среду Day.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Azəristiliktəchizat" Эльвин Басгаллы.
Он отметил, что подача отопления началась в Шушинский, Хачмазский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лерикский, Шамахинский, Сиязаньский и Шабранский районы.
"Решение об этом было принято с учетом климатических условий в регионах. Подачу отопления в Баку и другие районы страны планируется начать 15 ноября", - добавил он.
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