В некоторые районы началась подача отопления

С сегодняшнего дня в нескольких районах Азербайджана началась подача отопления.

Об этом в среду Day.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Azəristiliktəchizat" Эльвин Басгаллы.

Он отметил, что подача отопления началась в Шушинский, Хачмазский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лерикский, Шамахинский, Сиязаньский и Шабранский районы.

"Решение об этом было принято с учетом климатических условий в регионах. Подачу отопления в Баку и другие районы страны планируется начать 15 ноября", - добавил он.